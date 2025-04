2anews.it - All’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano l’esposizione dei legni

Leggi su 2anews.it

In via sperimentaledeldi“Il legno che non bruciò”, condei“sopravvissuti” alla terribile eruzione del 79 d.C., inoltre i visitatori saranno immersi nell’ambientazione di una domus dell’antica. Alla presenza del Direttore Francesco Sirano, del Prof. Massimo Osanna e del Sindaco diCiro Buonajuto, è stata presentata .