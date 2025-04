Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Bodo Glimt-Lazio: segui la cronaca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Aspmyra Stadion’ tra i gialloneri di Knutsen e i biancocelesti di Baroni in tempo realeLaè di scena sul campo delin Norvegia in una gara valida per l’andata dei quarti di finale di. Una sfida tra due formazioni che hanno chiuso la fase a girone unico rispettivamente al nono e al primo posto che saràdall’arbitro inglese Or.Marco Baroni, tecnico della(LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte i biancocelesti di Marco Baroni, reduci dalla vittoria in Serie A contro l’Atalanta che ne ha rilanciato le ambizioni Champions, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi di finale. Privi dello squalificato Rovella, lo scopo è quello di tornare in Italia con un successo per mettere in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno in programma tra sette giorni a Roma.