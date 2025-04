Dayitalianews.com - Ritrovate ossa umane e una bici nel bosco: sarebbero di Pasquetta Castellan, scomparsa 8 mesi fa

Lerinvenute lo scorso 5 aprile in undi San Benigno Canavese apparterrebbero a, la 79enneda Volpiano il 31 luglio. A confermare l’identità è un post pubblicato sui social dal programma “Chi l’ha visto?”, che aveva seguito da vicino il caso. Accanto ai resti, sono stati trovati anche unacletta nera, alcuni indumenti e i documenti riconducibili all’anziana.La pensionata, conosciuta in città con il soprannome di “Graziosa”, erail 31 luglio. Il giorno precedente si era recata a far visita alla figlia e al genero, raccontando loro i suoi programmi per il giorno dopo. Un dettaglio che, col senno di poi, aveva escluso l’ipotesi di un allontanamento volontario. Per, le ricerche della 79enne non avevano dato alcun risultato.