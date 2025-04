Usa | dazi per Pechino saliti al 145%

dazi di Trump contro la Cina sono complessivamente al 145%. Lo riporta Cnbc (canale Usa di news economiche) citando fonti della Casa Bianca,secondo le quali il 125% di tariffe reciproche annunciato dal presidente Usa si va a sommare al 20% di dazi imposti in precedenza per il fentanyl (oppioide prodotto da sintesi chimica, Ndr). Un funzionario della Casa Bianca ha chiarito:"L'aliquota sui dazi Usa sull' import cinese ammonta al 145%. L'ultimo ordine portava i dazi da 84% a 125% e ora si aggiunge il 20% sul fentanyl". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.40 Idi Trump contro la Cina sono complessivamente al. Lo riporta Cnbc (canale Usa di news economiche) citando fonti della Casa Bianca,secondo le quali il 125% di tariffe reciproche annunciato dal presidente Usa si va a sommare al 20% diimposti in precedenza per il fentanyl (oppioide prodotto da sintesi chimica, Ndr). Un funzionario della Casa Bianca ha chiarito:"L'aliquota suiUsa sull' import cinese ammonta al. L'ultimo ordine portava ida 84% a 125% e ora si aggiunge il 20% sul fentanyl".

