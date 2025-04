Tonfo Wall Street Dj -272% Nasdaq -401%

Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. Quotidiano.net - Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% Leggi su Quotidiano.net per. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, ilcede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti.

