Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025: l’elenco dei cantanti

Ilne delsi avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. A condurre saranno ancora una volta Noemi ed Ermal Meta, insieme a BigMama, che avrà un ruolo più centrale rispetto all’edizione del 2024. Non è stato ancora diramato, però,deiche parteciperanno all’evento. Ciò nonostante a Roma sono attese migliaia di persone di ogni fascia d’età per assistere a unche è diventato un punto di riferimento delin Italia.Il costo e dove si potrà vedere ilneNoemi e BigMama sul palco nel 2024 (Getty Images).Come sempre non ci sarà alcun biglietto da acquistare né prezzo da pagare. La manifestazione anche quest’anno sarà a libero accesso.