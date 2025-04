Formiche.net - Senza l’alleanza con l’Ue, Washington perde con Pechino. La versione di Pelanda

Sono due i concetti cerchiati in rosso nella partita dei dazi da Carlo, uno dei più autorevoli analisti europei, oltre che docente e saggista, autore de L’Italia globale per Rubbettino: l’esigenza di Trump di riequilibrare i conti andati fuori controllo sotto Biden e quindi di aprire un fronte con la Cina; la possibilità per Giorgia Meloni di convincere Donald Trump a negoziare con l’Unione europea e non con i singoli Stati, oltre che di impostare un bilaterale Usa-Italia per rafforzare l’iniziativa di un’Italia davvero globale. “Sarei stupito se Meloni alla Casa Bianca non facesse dei cenni su questa materia, magari impostando un bilaterale abbastanza riservato, però un bilaterale che è un precursore di un partenariato strategico tra Italia e Stati Uniti, che tra l’altro non è incompatibile con la doppia realtà in riferimento anche all’Unione europea”.