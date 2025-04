Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 11 aprile: Umberto scopre un segreto su Odile

Leggi su Movieplayer.it

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: l'arrivo di Renzo Arbore alaccende l'emozione. Adelaide chiama, Marta affronta Anita e un dono speciale sorprende le Veneri Il9 torna domani venerdì 11con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntatafatica a mantenere unche lo coinvolge direttamente, mentre l'arrivo di Renzo Arbore regala a tutti emozioni inaspettate. Nell'episodio precedente I sospetti di Enrico su Lea si trasformano in certezze, influenzando profondamente non solo il suo futuro, ma anche quello di Anita. Matteo, tornato da Roma dopo l'incontro con Marina Valli, sembra aver finalmente fatto chiarezza sui propri sentimenti versoe condivide con Marcello le sue .