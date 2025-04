Pentathlon moderno | domani via al Campionato Italiano Senior

Pentathlon moderno. Nel fine settimana il Campionato Italiano Senior in programma da venerdì 11 a domenica 13 tra Roma e Montelibretti (RM). Tanti i nomi importanti presenti al primo appuntamento nel calendario del 2025. A poco più di un mese dalla vittoria all’esordio stagionale in World Cup in Egitto, Matteo Cicinelli (Carabinieri) è pronto a mettersi in mostra anche in casa, mentre Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi la medaglia di bronzo, si cimenterà per la prima volta nella nuova disciplina a ostacoli in una gara ufficiale. Ci sarà anche il vincitore del Campionato Italiano Assoluto dello scorso dicembre Roberto Micheli (Fiamme Oro), e in campo femminile Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), rispettivamente seconda e terza all’ultimo Assoluto. Leggi su Sportface.it Tutto pronto per l’inizio della stagione di gare nazionali del. Nel fine settimana ilin programma da venerdì 11 a domenica 13 tra Roma e Montelibretti (RM). Tanti i nomi importanti presenti al primo appuntamento nel calendario del 2025. A poco più di un mese dalla vittoria all’esordio stagionale in World Cup in Egitto, Matteo Cicinelli (Carabinieri) è pronto a mettersi in mostra anche in casa, mentre Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi la medaglia di bronzo, si cimenterà per la prima volta nella nuova disciplina a ostacoli in una gara ufficiale. Ci sarà anche il vincitore delAssoluto dello scorso dicembre Roberto Micheli (Fiamme Oro), e in campo femminile Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), rispettivamente seconda e terza all’ultimo Assoluto.

Pentathlon Moderno, stagione al via. Malan "Migliorare sempre di più verso Los Angeles 2028". Al via in Egitto la World Cup 2025 di Pentathlon Moderno: tra le azzurre in gara anche l'astigiana Valentina Martinescu. L'astigiana Valentina Martinescu presente alla World Cup 2025 di pentathlon moderno. A Roma e Montelibretti nel fine settimana il Trofeo Nazionale “Open” Under 19 e Under 15. Trofeo Nazionale “Open” U19-U15 di Pentathlon Moderno: appuntamento nel weekend a Modena. Pentathlon Moderno: sabato a Pesaro il Campionato Italiano Laser Run. Ne parlano su altre fonti

Pentathlon moderno: al via in Egitto la Coppa del Mondo, aggiunta una nuova disciplina - Qualunque sia il risultato in classifica, sarà comunque un’importante esperienza per gli atleti, i tecnici e lo staff, arricchendo il nostro bagaglio di conoscenze per il futuro del pentathlon moderno ... (sportface.it)

Dove Allenarsi per il Pentathlon Moderno a Milano - Scopri le migliori strutture a Milano per praticare il pentathlon moderno, con focus su piscine e impianti multidisciplinari. (milanosportiva.com)

Pentathlon Moderno - Ai Giochi di Tokyo 2020, le gare di pentathlon moderno sono in programma dal 5 al 7 agosto al Musashino Forest Sports Plaza e al Ajinomoto Stadium di Tokyo. Sono previsti due eventi, uno per gli ... (sport.virgilio.it)