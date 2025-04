Rai diffida il Comune di Sanremo | no ai marchi del Festival per altre emittenti

diffidato il Comune di Sanremo dal concedere in licenza i marchi del Festival a beneficio di altre emittenti. È quanto si apprende da indiscrezioni raccolte dall'ANSA: i marchi del Festival sono legati inscindibilmente al format di Rai e, pertanto, in nessun caso possono essere utilizzati da altre emittenti televisive. Qualora infatti - sempre a quanto si apprende - l'operatore concorrente dovesse utilizzare un format di Festival sovrapponibile, nei suoi elementi essenziali, a quello di Rai, violerebbe inevitabilmente i diritti d'autore di quest'ultima. Al contrario se il format dell'operatore concorrente dovesse risultare sostanzialmente diverso da quello utilizzato da Rai per oltre trent'anni, si registrerebbe un'ipotesi di uso ingannevole dei marchi del Festival.

