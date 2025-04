Cinquantamila euro ai Comuni per orti parchi urbani e giardini pensili | pubblicato il bando

euro da investire per orti urbani e parchi ma anche per la riqualificazione di alcune aree. L'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino, ha firmato il decreto che stabilisce i criteri e le. Palermotoday.it - Cinquantamila euro ai Comuni per orti, parchi urbani e giardini pensili: pubblicato il bando Leggi su Palermotoday.it Ogni Comune dell'Isola potrà presenterà una sola istanza per ottenere 50 milada investire perma anche per la riqualificazione di alcune aree. L'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino, ha firmato il decreto che stabilisce i criteri e le.

Finanziati 25 progetti ai Comuni per i piani di abbattimento delle barriere architettoniche. Campania: contributi ai Comuni per la raccolta differenziata. Piccoli Comuni, zero fondi: azzerati dalla Manovra i contributi. Giubileo 2025, attivo un bando rivolto ai Comuni per servizi ai pellegrini e miglioramento dell'accoglienza. I comuni con meno di mille abitanti avranno meno soldi nel 2025. Per i 150 piccoli comuni della Granda un 2025 senza fondo del "Decreto crescita". Ne parlano su altre fonti

Stanziati 232 milioni di euro ai Comuni per energie rinnovabili: come richiedere i fondi - A partire dall’8 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) mette a disposizione 232 milioni di euro per sostenere la transizione energetica dei Comuni italiani. (ediltecnico.it)

Stanziati 232 milioni di euro ai Comuni per energie rinnovabili: come richiedere i fondi - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, che sostiene investimenti delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale, promuovendo l’uso delle energie rinnovabili ... (informazione.it)

Lazio, arrivano tre milioni di euro ai Comuni del litorale per la prossima stagione balneare - Tre milioni di euro per le spiagge del Lazio in vista della prossima stagione balneare 2025. A stanziarli, giovedì scorso, la Giunta Regionale su proposta della vicepresidente e assessore allo ... (latinaquotidiano.it)