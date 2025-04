Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti 3-6 3-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano si aggiudica il derby e vola ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:47 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:46 Ben 45 gli errori non forzati del romano, la maggior parte dei quali arrivati dal dritto. Matteo ha ottenuto appena il 32% dei punti con la seconda, mentreha estratto oltre il 70% tanto dalla prima che dalla seconda.17:45 Poco più di un’ora e 30 di gioco impiegata daper superare uno spento. Purtroppo è stato unal di sotto delle aspettative per le condizioni non ottimali del laziale. Le scorie della battaglia contro Alexander Zverev si sono fatte sentire.LORENZOb. MATTEO6-3 6-3. Finisce qui, con il dritto del romano che si spegne a metà rete.