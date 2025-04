Lettera43.it - Dazi, la Casa Bianca annuncia: «Per la Cina arrivano in totale al 145 per cento»

Leggi su Lettera43.it

Laha aggiornato i dati relativi aisulle importazioni provenienti dalla, a seguito dell’ultima decisione del presidente Donald Trump. Secondo quanto riportato dalla Cnbc le tariffe complessive sui beni provenienti da Pechino hanno raggiunto il 145 per. L’ordinanza esecutiva emessa specifica che l’aliquota reciproca è passata «dall’84 peral 125 per» nell’arco di ventiquattro ore. A questo si aggiunge ilo del 20 pergià in vigore sul fentanyl, che contribuisce alattuale.Il direttore del National Economic Council Kevin Hassett (Getty).LEGGI ANCHE: Trump e le accuse di aggiotaggio: così con ipuò aver manipolato il mercatoKevin Hasset: «Più di 15 Paesi hanno avanzato proposte agli Usa sulla questione»Nel frattempo, sono più di 15 i Paesi che hanno avanzato proposte agli Stati Uniti in merito alla questione dei