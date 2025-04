Juventusnews24.com - David Juve, c’è anche il nome del canadese nella lista degli obiettivi: può arrivare solo in un caso! La situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’attaccante del Lille è un obiettivo concreto per la dirigenza bianconera: puòindi addio di un’uscita importanteIl calciomercatoinizia a pensare alla rivoluzione per l’attacco della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è sempre più probabile una cessione di Vlahovic a fine stagione.Tra i nomi possibili per sostituire il serbo spunta quello di Jonathan, che lascerà il Lille a zero. Cristiano Giuntoli proverà a piazzare il colpo, anticipando la folta concorrenza.Leggi suntusnews24.com