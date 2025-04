Quifinanza.it - Fino -183 euro per la spesa, i prodotti a cui rinunciano le famiglie per via del caro prezzi

A febbraio 2025, secondo quanto rilevato da Assoutenti sulla base dei dati Istat, leitaliane hanno tagliato in mediaa 183annui sullaalimentare. Una cifra che potrebbe sembrare marginale a prima vista, ma che, letta nel contesto più ampio della crisi economica e inflazionistica, rivela un fenomeno più profondo: la rinuncia a beni essenziali, il cambiamento delle abitudini di consumo e un progressivo impoverimento mascherato da “adattamento al mercato”.Cala laalimentare: quando il volume delle vendite conta più del valoreIl calo a febbraio 2025 dello 0,4% in valore delle vendite alimentari, segnalato da Assoutenti, potrebbe trarre in inganno chi si ferma alla superficie dei numeri. In realtà, è il dato sul volume delle vendite nello stesso mese (una flessione del 2,9%) sulla quantità effettivamente acquistata a raccontare una verità più scomoda.