Oasport.it - Quando si gioca il ritorno Lazio-Bodø Glimt: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Giovedì 17 aprile si giocherà alle ore 21.00 il match didei quarti di finale dell’Europa League 2024-2025 di calcio tra laed i norvegesi del Bodo/: in palio ci sarà un posto in semifinale contro la vincente di Tottenham-Eintracht.Nella parte bassa del tabellone, invece, si sfideranno da un lato Rangers-Athletic e dall’altro Lione-Manchester United. Nel match di, che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, lavuole giungere con un buon margine da guadagnare nella trasferta odierna.Per il match didei quarti di finale dell’Europa League 2024-2025 di calcio trae Bodo/la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà garantita da OA Sport.