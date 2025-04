Ilfattoquotidiano.it - “Pensi a giocare, per il resto ci sono le autorità competenti”: Conceição liquida la questione razzismo dopo lo striscione contro Maignan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Siamo tutti con Mike, lui deve concentrarsi sulla partita, mentre i tifosi a supportare la loro squadra. Non siamo preoccupati, né tantomeno Mike. Seci saranno cose del genere ci penseranno lea risolverle”. L’allenatore del Milan Sergio, alla vigilia della trasferta di Udine, ha dato questa labile risposta in merito allod’insulti rivolto al portiere rossonero Mikeapparso ieri, 9 aprile, nei pressi dello stadio friulano e firmato dagli ultras bianconeri.”uomo di m***a” si leggeva sullo, poi rimosso, firmato “N.G.U.”, uno dei gruppi storici del tifo organizzato dell’Udinese.Nel gennaio 2024, alcuni tifosi dell’Udinese avevano pronunciato offese razziste nei confronti del portiere francese che, in risposta, era uscito dal campo, tornandovi soltantol’opera di convincimento dei suoi compagni di squadra.