Ilrestodelcarlino.it - Questo zaino è perfetto per Ryanair (misura 40x20x25) e ora è in super sconto su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Pasqua o per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio hai prenotato qualche viaggio? Allora attenzione alla scelta del bagaglio a mano, soprattutto se voli con compagnie low cost come, EasyJet o Wizz Air. Il rischio è quello di dover pagare una tassa extra a causa delle regole stringenti sulle misure. Per evitare rischi ti consigliamo il comododa viaggio di RuoSien, cheesattamentesenza però dover rinunciare a nulla in termini di spazio. In più, ora lo paghi davvero pochissimo su: solo 25,53€, il 23% in meno rispetto al prezzo d'acquisto consigliato.spazioso e versatile, non fartelo scappare proprio adesso! Acquista loda viaggio in offertada viaggioper: suadesso ti costa solo 25,53€ Quando si viaggia si vuole staccare completamente dal lavoro, dalla scuola o comunque dalla routine.