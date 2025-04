Badminton Europei Horsens 2025 | Toti eliminato in rimonta nessun azzurro rimasto in tabellone

Si chiude alla terza giornata l'avventura degli azzurri ai Campionati Europei di Badminton 2025, di scena a Horsens, in Danimarca. L'ultimo italiano ancora presente in tabellone era Giovanni Toti nel singolare maschile, ma quest'oggi il bresciano classe 2000 è incappato in una sconfitta contro Ethan Rose e dice così addio alla rassegna continentale. Vittoria in rimonta per l'inglese, che si è imposto con il risultato di 2-1 (21-13, 11-21, 10-21) in 54 minuti di gioco. L'inizio di gara incoraggiante di Toti aveva fatto ben sperare, ma nei parziali successivi è calato vistosamente, anche a causa delle fatiche di ieri, quando aveva vinto la battaglia di oltre un'ora in rimonta contro il belga numero otto del tabellone Julien Carraggi.Ieri si era concluso all'esordio anche il percorso di Fabio Caponio, così come nel singolare femminile quello di Gianna Stiglich.

