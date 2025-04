Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti 3-6 3-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: set e break di margine per il toscano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:34 Si riprende.17:30 Medical timeout richiesto daper un problema al piede destro.3-4 Game. Servizio, drop e passante a segno per il romano, che prova a non mollare.AD-40 Se ne va il pallonetto di rovescio del carrarino.40-40 Scambio durissimo chiuso dall’errore con la smorzata di rovescio di.AD-40 Colpisce male la risposta di dritto.40-40 Di un soffio lungo il recupero di dritto di Lorenzo.40-AD Palla del doppio. Pessimo dritto di, visibilmente fuori partita.40-40 Ottimo dritto inside in di. Parità.40-30 Prima vincente del laziale.30-30 Risposta fortunosa del, che chiude scusa all’avversario.30-15 Doppio fallo.30-0 Deliziosa palla corta di dritto di Matteo.