Silver Economy | l' economia d' argento che guida il futuro dei consumi

C'è un mercato in piena espansione. Tutti lo vedono. Quasi nessuno lo capisce. Non fa notizia. Non vive sotto i riflettori. Ma cresce. Silenziosamente e inarrestabilmente. E potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui pensi ai tuoi clienti. Stiamo parlando della: il mercato che ruota attorno agli over 65, una fascia di popolazione attiva, longeva e con un alto potere d'acquisto. Un fenomeno globale enorme, in crescita. e sorprendentemente ignorato. E l'Italia è uno degli epicentri. Parliamo di un target che da solo genera il 60% della spesa in beni di consumo nel nostro Paese. Sessanta. Percento. Si tratta di un pubblico che ha tempo, soldi e voglia di vivere. E che, sorpresa: è ovunque. Sui social, nei negozi, online, in viaggio. Eppure, viene trattato come se fosse invisibile.