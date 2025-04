Grave incidente a Varese scontro tra un autobus e un monopattino | gravissimo un uomo di 37 anni

Varese – Un uomo di 37 anni è rimasto Gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 15.30 a Varese. Secondo le prime ricostruzioni, il trentasettenne era a bordo del suo monopattino quando, all’altezza del civico 6 di viale Aguggiari, è stato urtato violentemente da un pullman di linea, finendo sbalzato sull’asfalto. L’autobus era in servizio sulla linea N13 di Castano proveniente da Cuveglio e diretto al capolinea di Varese piazzale Kennedy. Il conducente del monopattino ha riportato un Grave trauma cranico e una lesione a un arto inferiore ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso – il più Grave – al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Illeso l’autista del pullman, di 52 anni. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e una pattuglia della Polizia Locale. Ilgiorno.it - Grave incidente a Varese, scontro tra un autobus e un monopattino: gravissimo un uomo di 37 anni Leggi su Ilgiorno.it – Undi 37è rimastomente ferito in unstradale avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 15.30 a. Secondo le prime ricostruzioni, il trentasettenne era a bordo del suoquando, all’altezza del civico 6 di viale Aguggiari, è stato urtato violentemente da un pullman di linea, finendo sbalzato sull’asfalto. L’era in servizio sulla linea N13 di Castano proveniente da Cuveglio e diretto al capolinea dipiazzale Kennedy. Il conducente delha riportato untrauma cranico e una lesione a un arto inferiore ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso – il più– al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di. Illeso l’autista del pullman, di 52. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e una pattuglia della Polizia Locale.

