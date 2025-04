Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-04-2025 ore 17:30

Luceverdeben trovati dalla redazione nella città di Roma sul grande raccordo anulareintenso è rallentato tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud accade lo stesso lungo interna tra Cassia e Prenestinaquello dell'ora di punta sul tratto Urbano della A24 in direzione delle grande raccordo anulare è trafficata via del Foro Italico tra Corso Francia via Salaria direzione San Giovanni e questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario compreso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra il bivio con l'auto Sole Fiano Romano in direzione della capitale di notte anche sulla diramazione Roma Sud chiuso dalle 22 alle 6 il bivio con l'auto sole per chi Da Roma è diretto a Firenze Infine si lavora in fascia notturna anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra le 22 alle 6 chiuso il bivio che per chi proviene da L'Aquila immette sulla Roma Napoli in direzione delle capoluogo Campano maggiori dettagli delle nostre notizie sul sito luceverde.