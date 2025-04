Tpi.it - Amore + Iva: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Checco Zalone

Leggi su Tpi.it

+ Iva – Spettacolo: anticipazioni, cast, quante puntate e streamingQuesta sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda+ Iva, lo spettacolo teatrale campione di incassi digià trasmesso a novembre 2023. Il comico, attore e regista pugliese dopo aver registrato ilesaurito nei teatri italiani è pronto a conquistare anche il pubblico televisivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni e castdiin onda stasera su Canale 5 è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani.porterà in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di se stessi e degli altri, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività.