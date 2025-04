Sorpresa a rubare i portafogli nei supermercati | arrestata una 25enne

Pordenonetoday.it - Sorpresa a rubare i portafogli nei supermercati: arrestata una 25enne Leggi su Pordenonetoday.it È stata fermata e denunciata l’autrice di un borseggio avvenuto in un supermercato ad Aviano. I carabinieri hanno avviato l'indagine il 7 marzo dopo che una donna di 78 anni, nata a Milano ma da tempo residente nel Pordenonese, è stata derubata mentre stava facendo la spesa. La malvivente le.

Sorpresa a rubare i portafogli nei supermercati: arrestata una 25enne. Donna sorpresa a rubare portafoglio in supermercato. Ruba il portafogli a una turista. Presa la borseggiatrice del bus 11. Sorpresa a rubare nel ristorante: arrestata una barista di Livorno - Chi è . Anziana sorpresa a rubare scatoletta di tonno all'Eurospin: "Ho fame", carabiniere la paga al posto suo. «Rubare è il nostro lavoro» diceva due anni fa. La borseggiatrice Jennifer Sujlic beccata di nuovo: il furto a un turista a Milano - Il video. Ne parlano su altre fonti

Sorpresa a rubare nel ristorante: arrestata una barista di Livorno - Chi è - È stata sorpresa a rubare soldi e “gratta e vinci” all ... questa persona ha portato via 150 euro dal mio portafogli e altri cento che avevo lasciato per pagare il pasticciere. (msn.com)

Prova a rubare portafogli sulla metro ma prende quello di un carabiniere - Ma lo scorso 19 marzo qualcosa è andato storto: il borseggiato, questa volta, era infatti un carabiniere in borghese, nel portafoglio il tesserino di riconoscimento. Nemmeno il tempo di ... (roma.repubblica.it)