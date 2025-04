Omicidio Coatti lo strazio della mamma | Mi manca l' aria Nel 2020 un' altra tragedia

mancare’. Sandra Lovato, madre di Alessandro Coatti (il biologo barbaramente ucciso in Colombia), giovedì 10 aprile ha affidato ai social il primo commento sul proprio stato d’animo a quasi una settimana. Ferraratoday.it - Omicidio Coatti, lo strazio della mamma: "Mi manca l'aria". Nel 2020 un'altra tragedia Leggi su Ferraratoday.it Quindici parole per descrivere il proprio dolore. Quattro volte la ripetizione del verbo ‘re’. Sandra Lovato, madre di Alessandro(il biologo barbaramente ucciso in Colombia), giovedì 10 aprile ha affidato ai social il primo commento sul proprio stato d’animo a quasi una settimana.

