Perché la Pasqua è uno spartiacque nel pontificato di Francesco

Quanto può andare avanti la Chiesa senza la guida autorevole del Papa? È questa la domanda che in molti, sia in Vaticano sia nelle chiese di mezzo mondo, cominciano a porsi con insistenza, al netto delle considerazioni per la lenta ripresa dialla quale, in realtà, non sono in molti a credere. E non certo per mancanza di rispetto per le condizioni di un pontefice che, avendo compiuto 88 anni lo scorso dicembre, è stato colpito dal mese di febbraio da una gravissima polmonite che ha lasciato nel suo fisico strascichi pesanti.Papa(Getty Images).La visita a San Pietro e l’incontro a sorpresa con Carlo e CamillaTuttavia, giovedì, è apparso a San Pietro per verificare di persona lo stato dei lavori di restauro della Cattedra.si è poi spostato alla tomba di San Pio X.