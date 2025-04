Ferri Cisl FP | Rafforzare organico civile della Difesa

Difesa. È tempo di cambiare passo e di puntare sulla civilizzazione delle attività e dei servizi attraverso l'aumento dell'organico civile fino a 30mila unità."È quanto dichiara, in una nota stampa, Massimo Ferri coordinatore nazionale Cisl Fp Ministero della Difesa, rilanciando con forza la necessità di un intervento immediato sulla struttura del personale civile del Dicastero. "Al momento – prosegue Ferri – i lavoratori civili effettivi sono poco più di 10mila, esclusi i transitati. Un numero del tutto insufficiente, che ha avuto come conseguenza l'affidamento di attività amministrative, logistiche e tecniche al personale militare, con costi doppi rispetto ai civili e un impiego distorto di risorse umane che andrebbero invece dedicate alle funzioni operative.

