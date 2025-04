Via Crucis e benedizione dei rami di ulivo | le strade chiuse

Crucis della Quaresima e per la benedizione dei rami d’ulivo di Mons. Giorgio Ferretti e successiva processione per la Domenica delle Palme, sono stati presi provvedimenti per regolamentare la. Foggiatoday.it - Via Crucis e benedizione dei rami di ulivo: le strade chiuse Leggi su Foggiatoday.it L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per la processione della viadella Quaresima e per ladeid’di Mons. Giorgio Ferretti e successiva processione per la Domenica delle Palme, sono stati presi provvedimenti per regolamentare la.

Via Crucis e benedizione dei rami di ulivo: le strade chiuse. Tutte le processioni della Settimana di Pasqua 2025 a Barcellona. Solofra, celebrazioni della "Settimana Santa in Collegiata". Via crucis e domenica delle Palme. Settimana Santa a Como. Riti presieduti dal Cardinale Cantoni: dalla domenica le Palme. Domenica delle Palme, al via la Settimana Santa: processione con il vescovo Morrone. Ne parlano su altre fonti

Processione della Via Crucis e benedizione delle Palme, chiuse alcune strade del centro - I provvedimenti per la circolazione stradale in occasione dela processione della Via Crucis della Quaresima e per la Benedizione dei rami d’ulivo di Mons. Giorgio Ferretti ... (foggiacittaaperta.it)

La Via Crucis: tre idee per coinvolgere i più piccoli in modo efficace - lalucedimaria.it La Via Crucis è una pia pratica che, nel periodo quaresimale, viene ripetuta e contemplata in attesa del Venerdì Santo, quando il mistero della passione e morte di Gesù Cristo, viene ... (lalucedimaria.it)