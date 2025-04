Tiro a segno CdM Buenos Aires 2025 | oro e argento Cina nella pistola 10m a squadre bronzo India

Leggi su Sportface.it

è giunta al termine la dieci giorni che ha caratterizzato la prima tappa della Coppa del Mondo ISSF di. A chiudere il programmacapitale argentina è stata la gara mista adella10m. In un atto conclusivo tutto Made in China, a prevalere è stata la coppia formata da Qianke Ma e Yifan Zhang, che ha confermato i pronostici della vigilia e i risultati dell’eliminatoria, imponendosi su Qianxhun Yao e Kai Hu con lo score di 16 a 10.Un derby è andato in scena anchefinale che assegnava la medaglia di. La coppiana composta da Inder Singh Suruchi e Saurabh Chaudhary ha avuto la meglio con il punteggio di 16 a 8 sui connazionali Manu Bhaker e Ravinder Singh, confermando quanto già fatto vedere nelle eliminatoria, dove la coppia diaveva chiuso al terzo posto con 581 contro i 569 punti del secondo tandemno.