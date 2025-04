Dilei.it - Veronica Maya si difende dalla pioggia di insulti: “Alle donne non è consentito invecchiare”

Leggi su Dilei.it

Tutto parte da una valanga dipiovuti sui social, scatenata da una semplice puntura di botox. Una reazione sproporzionata, feroce, che ha colpitocome donna prima ancora che come personaggio pubblico. Perché nel 2025, per una donna, mostrare i segni del tempo o decidere di correggerli non è mai una scelta libera: è un’esposizione al tiro al bersaglio. A scatenare la bufera non è stato solo l’effetto temporaneo del trattamento, ma l’aspettativa collettiva che una donna debba sempre apparire impeccabile, giovane, liscia., bersagliata dai cosiddetti leoni da tastiera e già sotto i riflettori per la partecipazione a Ne vedremo delle belle (programma poi interrotto in anticipo), ha scelto di rompere il silenzio anche attraverso i suoi social, dove ha rilanciato un lungo messaggio contro il body shaming e la violenza verbale.