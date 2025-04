Ilrestodelcarlino.it - Domenica delle Palme 2025: quando è la benedizione dell’ulivo a Bologna

, 10 aprile– Sabato 12, alle 20.30, l’arcivescovo Matteo Zuppi benedirà i rami d’ulivo dal sagrato di San Petronio in piazza Maggiore da dove guiderà la processione verso la Cattedrale di San Pietro in via Indipendenza 7. Qui il porporato presiederà la veglia diocesanacon i giovani. Tema della veglia la “Speranza che rigenera” e sarà animata dal coro diocesano. A precedere lae la processionale, alle 19.15 i giovani si ritroveranno per un momento conviviale nel cortile dell’Arcivescovado (via Altabella, 6) e alle 20.15 accompagneranno l’arcivescovo sul sagrato di San Petronio dove, già dalle 20, si terrà l’accoglienza in preghiera con il supporto del coro del Rinnovamento nello Spirito. "Il tema della veglia – afferma don Davide Baraldi, vicario episcopale per la Formazione cristiana – rimane quello del Giubileo con l’attenzione a cogliere la vita dei giovani come una vita dinamica (pellegrini) e di rilanciare l’orizzonte della speranza.