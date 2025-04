Serena Garitta dopo la vittoria del GF 2004 | I 220mila euro vinti? Li ho buttati tutti

Era il 2004 quando Serena Garitta trionfava al Grande Fratello, aggiudicandosi un premio da 220mila euro. Da allora, è sempre rimasta nel mondo dello spettacolo, tra tv, eventi e sagre di paese. Oggi, a distanza di vent'anni, Serena guarda con affetto e un pizzico di ironia al passato, raccontandosi in un'intervista a Leggo.

