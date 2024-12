Dilei.it - Ascolti tv del 6 dicembre, Antonella Clerici e Claudio Amendola: la sfida continua

Come ogni venerdì sera, anche il 6, in tvcon The Voice Kids su Rai 1 si è scontrata con, protagonista della fiction, Il Patriarca 2 su Canale 5.ha festeggiato il suo 61esimo compleanno con The Voice Kids. La trasmissione, che è uno dei tanti successi di Rai 1, vede in competizione giovani talenti dai 7 ai 14 anni, che si sono esibiti davanti ai giudici, Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.La nuova puntata del Patriarca 2 su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena tra minacce e gravidanze inaspettate. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Farwest dove Salvo Sottile si è confrontato Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. E poi ha parlato dei limiti del dispositivo antistalking tra falsi allarmi, tempi di risposta lunghi, perdita di segnale Gps, batterie che si scaricano.