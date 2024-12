Uonderbois | recensione della prima puntata della serie Disney+

Leggi su Cinefilos.it

Il 6 dicembre debutta su, la nuovaoriginale italiana prodotta per la piattaforma che si prefigge di portare lo spettatore in un viaggio straordinario tra le strade e i sotterranei di Napoli. Ideata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, e diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano, lasi presenta come un mix avvincente di folklore, avventura e un pizzico di magia. La, che apre le porte al mondo unico e vibrante di, è un’introduzione affascinante e ricca di spunti e influenze.La trama di, tra leggenda e realtàLa storia segue cinque ragazzi di dodici anni che vivono nei vasci di Napoli, stretti da un legame d’amicizia e da una fervida immaginazione alimentata dalle leggende popolari.