Biccy.it - Sfuriata di Lorenzo con Shaila, la regia del Grande Fratello corre ai ripari

Nulla da fare,Spolverato eGatta continuano a non trovare un punto d’incontro dopo la rottura di mercoledì sera. I due gieffini ieri notte hanno avuto un confronto, che però è finito con unadel modello, che (come al solito) ha tirato in ballo traumi del passato per giustificare atteggiamenti problematici del suo presente al. Alla fine la Gatta e Spolverato hanno deciso di comune accordo di non tornare insieme (per adesso).Che paurapeggio dei donnalisi! Se volete bene adovete sperare che sia finita davvero#shailenzo #— Demi (@Demi62008) December 5, 2024Mi fa troppo ridere che allena swiffer inizia a sbrocare lacensura tutto #e il suo Protetto pic.twitter.com/PAiqmTTfX1— Serpeverde (@SBm493) December 5, 2024in verità non gli è mai interessataera solo una competizione con Javier ##javi7— AnDrEA (@andrea9737268) December 5, 2024Laditagliata sul più bello.