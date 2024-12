Lanazione.it - Rinasce Villa Monna Tessa. Diventerà uno studentato da 480 posti letto

Firenze, 6 dicembre 2024 –è pronta are. La struttura, di proprietà dell’Università di Firenze e dell’Aou Careggi, sarà coinvolta in un intervento di rigenerazione urbana che porterà alla nascita di una residenza universitaria da 480a prezzi calmierati. Michele Monasta Ad occuparsene sarà il fondo per lo student housing iGeneration, gestito da Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat). Il fondo ha come investitore principale Cdp Real Asset Sgr, ma all’iniziativa ha partecipato anche Fondazione CR Firenze, che del progetto è stata anche promotrice. L’operazione è stata resa possibile dal cambio di destinazione d’uso concesso dal Comune di Firenze nell’ultimo Piano Unitario dell’edificio che era adibito a usi ospedalieri e universitari. Cosa prevede il progetto Si parla della riqualificazione dello storico complesso immobiliare – che risale al 1920 e che dal 2018 è inutilizzato - grazie a un investimento complessivo che ammonta a circa 40 milioni di euro, 30 dei quali saranno utilizzati per la rigenerazione dell’edificio.