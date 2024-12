Game-experience.it - PC Gaming Show 2024, tutti i trailer, i giochi e gli annunci del 5 Dicembre

Leggi su Game-experience.it

Si è concluso da pochi minuti il PCdi questa giornata del 5, un eventi ricco diinteressanti per Personal Computer (e non solo).Scopriamo qui di seguitomostrati al PC:CraftlingsHenry HalfheadMoonlighter 2: The Endless VaultTeenage Mutant Ninja Turtles: Tactical TakedownRogue EclipseSol MatesMohrtaKilling Floor 3Gold Gold Adventure GoldStarlight Re:VolverCairnRevenge of the Savage PlanetSpace CraftCaves of Qud 1.0Citizen Sleeper 2: Jump Over the EdgeCrescent County: Developer MessageCitizen Sleeper 2: Starward VectorEVE FrontierThe Legend of BabooTombwaterPrologue Deep DiveAbyssusOrcs Must Die!MainFramesMenaceSuper Fantasy KingdomDune AwakeningMekkablood: Quarry AssaultAI.