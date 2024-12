Quifinanza.it - Miliardari sempre più ricchi, 62 paperoni in Italia con patrimoni pari all’8% del Pil

Leggi su Quifinanza.it

di più epiù. È salito negli ultimi 10 anni il numero deiin tutto il mondo, soprattutto negli Usa e in Cina, così come è cresciuto ancora più velocemente il valore dei loro. Lo rivela la decima edizione del rapporto Billionaires Ambitions Report di Ubs, secondo il quale isparsi per il globo sono diventati da 1.757 del 2015 a 2.682. Un aumento di quasi il 50%, che però risulta inferiore rispetto alla velocità con la quale sono cresciuti i loro: +121%,a circa 14mila miliardi di dollari, quasi quanto il Pil di, Francia, Germania e Giappone. L’incremento riguarda anche il nostro Paese, che ha registrato una crescita della ricchezza dei facoltosi concittadini tra le più alte d’Europa.Il report Billionaires Ambitions ReportNell’analisi di Ubs si sottolinea il sistema di diseguaglianze crescenti che fa emergere un quadro dove ihanno registrato un’impennata della loro ricchezza totale nettamente superiore a quella del valore delle borse mondiali: per fare un esempio, fra il 2015 e il 2024 l’indice MSCI AC World ha fatto segnare un guadagno di circa il 73%.