Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL 58-54, Eurolega basket in DIRETTA: la partita prosegue sul filo dell’equilibrio anche nella ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-54 Risponde subito Andre Roberson con la stessa moneta.58-51 SHAVOOON SHIEEEELDS! TRIPLAAAAA55-51 Fabien Causeur perfetto in lunetta: +4!53-51 Slalom di Maledon, che appoggia per il -1 e costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out.53-49 Roberson con la schiacciata!53-47 Nico Mannion va fin in fondo: 8 punti per il Red Mamba!51-47 A bersaglio col libero per il -4.51-46 Shaquille Harrison che segna subendo fallo!51-44 NICOOO MAAANNIOOOON! LA TRIPLAAAAAAAA48-44 Palleggio, arresto e tiro di Maledon: tripla e -4.48-41 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo per il nuovo +7.46-41 Chiuso il 2+1 per il -5.46-40 Roberson col fallo!46-38 FABIEN CAUSEUR! BOMBAAAAAAAA43-38 Primo canestro dellaper l’con Shaquille Harrison.