Quotidiano.net - L'Inps semplifica presenza sui social anche contro fake news

L'ha avviato un processo dizione della propriasuinetwork con l'obiettivo di fornire un'informazione sempre più accurata e completa ai cittadini e prevenire il diffondersi di. Il progetto - spiega una nota dell'Istituto di previdenza - è partito dalle piattaforme di Meta: Facebook, Instagram e Whatsapp e nei prossimi mesi si estenderà a tutte le altre per essere sempre più vicino ai cittadini attraverso tutti i canali, da qualunque device. A partire dal 2025, l'sarà presente su Facebook con due pagine tematiche: ?per la Famiglia e ?- Credito e Welfare Dipendenti Pubblici. Da un annoè presentesu WhatsApp, con il canale ufficiale "per tutti", dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini, uno spazio caratterizzato da tempestività degli aggiornamenti maapprofondimento dei contenuti sui servizi e le prestazioni.