Anteprima24.it - L’ex giallorosso Ciciretti, già finita la sua avventura all’Ospitaletto: ufficiale la rescissione

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è già chiusa l’di Amatocon l’Ospitaletto, compagine della provincia di Brescia che milita nel girone B di Serie D dovesi era accasato agli inizi di ottobre dopo essere rimasto senza contratto, complice il mancato accordo per il rinnovo con il Benevento in estate. Ad appena due mesi dal suo approdo in Lombardia il club ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il fantasista romano per chiudere in maniera anticipata il rapporto: “La Società A.C. OSPITALETTO Franciacorta comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Amato, concludendo così la collaborazione professionale., arrivato nel club all’inizio di ottobre, si è contraddistinto per impegno e professionalità durante la sua permanenza.