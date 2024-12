Ilgiorno.it - La Costituzione in nome di Luca: "Cari ragazzi, ispiratevi a lui"

Sullo schermo il suo sorriso inconfondibile, nel cuore la commozione che la sua vicenda susciterà per sempre in ogni italiano.Attanasio, l’ambasciatore ucciso in un agguato in Congo il 23 febbraio 2021, è stato protagonista della serata che Agrate dedica ai diciottenni e alla. Consegnata a tutti la Carta in sala consiliare, nel cuore della città, "un passaggio alla vita adulta", dice il sindaco Simone Sironi. E quest’anno la cerimonia ha avuto al centro Salvatore Attanasio, il padre di, che dal giorno della tragedia non ha mai smesso di girare l’Italia per raccontare chi era il figlio, ormai chiamato da tutti, ambasciatore di pace. "è uno straordinario esempio di dedizione, d’amore per il prossimo – ha sottolineato Sironi –. Ha incarnato gli ideali dellaa lui".