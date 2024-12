Quotidiano.net - Francia, come uscire dalla crisi. "L'Assemblea nazionale non è popolata da 577 anarchici"

Lasi trova ormai in ‘territorio sconosciuto’, secondo le parole dell’ex premier Michel Barnier? “Non è la prima volta che si arriva alla fine dell’anno senza bilancio. È già successo nel 1962 e nel 1979. La differenza è che nel 1962 seguirono subito delle elezioni legislative che portarono a una maggioranza chiara. Oggi, invece, manca sia un bilancio che una maggioranza: questo è inedito. Ma inedito non significa drammatico. Situazioni simili accadono regolarmente in altri paesi europei”. Oggi il paese è meno stabile? "L'non èda 577. C’è ancora tempo per far approvare la manovra: con un voto, per decreto o con una legge speciale. Questa legge speciale consente al governo di riscuotere le imposte e a finanziare i servizi pubblici. Il Rassemblement national ha detto che voterebbe la legge speciale, la sinistra pure, forse con un dubbio sulla France Insoumise.