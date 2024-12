Calciomercato.it - Dalla penalizzazione al blocco del mercato: il Psg aspetta l’ultima sentenza

La presa di posizione ufficiale rischia di sparigliate letteralmente le carte in tavola. La data da cerchiare in rossoNon sono pochi i fattori che possono far svoltare le stagioni in positivo o in negativo. Il verdetto del campo – come testimoniato dalle ultime convulse stagioni – non sempre è inappellabile. In un mosaico ancora tutto da decifrare che allo stato attuale della situazione si presenta piuttosto magmatico, ad esempio, non sono affatto passate inosservate le vicende che sarà chiamato ad affrontare il Psg.aldeldefinitiva in arrivo (LaPresse) – Calcio.itA tal proposito, ricordiamo come il club francese sia stato chiamato in causa in ben due circostanze a riconoscere i 55 milioni di euro che ancora spettano a Kylian Mbappé. Multa non ancora pagata dal club francese che, di fatto, potrebbe creare le premesse per un effetto domino dirompente.