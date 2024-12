Thesocialpost.it - Concordato Fiscale, Lega furiosa con il Viceministro Leo: “Inopportune quelle lettere”

Leggi su Thesocialpost.it

Nuove scintille nel governo trae Fratelli d’Italia sul tema. Al centro della polemica, le 700 mila Pec inviate dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partite IVA con redditi considerati “anomali”. Ildell’Economia, Maurizio Leo (FdI), è accusato di aver adottato un approccio “intimidatorio” per spingere i contribuenti a regolarizzare la propria posizione e aderire alpreventivo biennale.La strategia delLeo: obiettivo 1,2 miliardi di euroA pochi giorni dalla scadenza per il, l’operazione mira a raccogliere risorse per finanziare il taglio dell’Irpef, riducendo la seconda aliquota dal 35% al 33%. Le, inviate a chi dichiara meno di 15 mila euro, informano il contribuente della possibilità di correggere il reddito dichiarato o aderire a strumenti come ile il ravvedimento speciale.