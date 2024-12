Oasport.it - Charles Leclerc ha un’intossicazione alimentare: cos’è successo al pilota della Ferrari e le mancate dichiarazioni

Venerdì davvero grigio per: in mattinata ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ma poi ha scoperto che dovrà scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza dell’ultimo Gran Premio del Mondiale F1 perché i meccanici hanno dovuto sostituire il pacco batterie sulla sua monoposto; nel pomeriggio, al termineseconda sessione di prove libere sul circuito di Yas Marina, ilnon si è presentato ai microfoni a causa di.Per il momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla condizione fisica del monegasco e non sono ancora state determinate le cause del suo attuale status, ma ovviamente la forma non è quella dei giorni migliori e la sua precaria condizione genera preoccupazione all’interno del boxScuderia di Maranello.