Ilrestodelcarlino.it - Baby ladri nei guai. Furto di birre da Elio Park. I baristi li fanno arrestare

Hanno scardinato la porta di un locale e, una volta dentro, hanno rubato quanti più alcolici possibile. I dipendenti del bar, però, si sono accorti di quanto stava avvenendo e non solo hanno dato l’allarme, ma hanno anche rincorso senza mai perderli di vista i responsabili. A finire in manette non è stata una banda di scaltri professionisti del crimine ma tre giovanissimi di 15 e 16 anni già noti per episodi analoghi. I tre minorenni, domenica notte, hanno preso di mira il localedi viale delle Rimembranze insieme ad altrettanti complici che, però, sono riusciti a dileguarsi. A bloccarli intorno alle 2 del mattino sono stati gli agenti della Squadra Volante, prontamente intervenuti sul posto dopo che i dipendenti del locale avevano segnalato la presenza di sei giovani travisati, che dopo aver scardinato la porta di ingresso del magazzino situato sul retro del locale, avevano asportato della merce.