A Natale 300 tessere gratuite per la spesa | Iniziativa per chi è in difficoltà

Leggi su Corrieretoscano.it

300per la: “per chi è in”Un regalo di Mercafir e del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina per i fiorentini in vista del: 300gratis per il ‘mercato delle opportunità’, il centro di Novoli dove è possibile acquistare frutta ed ortaggi a prezzi calmierati.Lesaranno date gratuitamente a 300 persone che faranno richiesta al seguente link https://forms.gle/AYeESiH2TQPzDuHK7. Lehanno validità per il mese di dicembre.“Questavuole dare la possibilità anche a coloro che sono più in, di festeggiare e mettere in tavola i piatti delle feste senza rinunciare alla qualità dei prodotti ma senza pesare troppo sul portafoglio e con un’attenzione agli sprechi” spiegano i referenti delle Misericordie e Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir.