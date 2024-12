Nerdpool.it - The Boys 5 – Ecco la prima foto dal set della stagione finale

Leggi su Nerdpool.it

Le ripresequintadi Thesono ufficialmente in corso e il creatore e showrunnerserie Eric Kripke ha condiviso un primo sguardo dietro le quinte. Lalo ritrae assieme a Chace Crawford, che interpreta The Deep, Antony Starr, che interpreta Homelander, e Nathan Mitchell, che interpreta Black Noir II. “Mi hanno salvato. Mi hanno salvato in tutti i modi in cui un uomo può essere salvato”, ha scritto Kripke nella didascalia. “Rifatevi gli occhi con la#Season5 #BTS!”. La popolare serie di supereroi di Prime Video debutterà con la sua ultimanel 2026.La scorsa settimana, Kripke ha confermato sulla sua pagina Instagram l’inizio delle ripresequintadi The, rivelando che il primo episodioquintasi intitola “Fifteen Inches of Sheer Dynamite“.